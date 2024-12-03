Конституційний суд Грузії відмовився розглядати позови про скасування результатів виборів

Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови президентки Саломе Зурабішвілі та опозиційних депутатів про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Рішення пленуму оприлюднили на сайті суду 3 грудня. Там підкреслили, що воно є остаточним та не підлягає оскарженню чи перегляду. Лише двоє з девʼяти суддів державного органу виступили за розгляд позовів — це Теймураз Тугуши та Георгій Кверенчхиладзе.

Лідерка Грузії Зурабішвілі подала позов до КС від імені президента 19 листопада. Вона переконана, що парламентські вибори в країні «не відбулися», а державі тепер загрожує дестабілізація, пов’язана з двовладдям. Вона вважає, що необхідно розвʼязати системні проблеми, а потім провести нове голосування.

30 листопада Зурабішвілі підкреслила, що новий парламент є нелегітимним, тож не зможе обрати наступного президента. Її мандат продовжиться, допоки нового очільника держави не оберуть депутати нового скликання, сказала політик.

Вже 1 грудня премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що вибори президента країни відбудуться 14 грудня, як і планувалося.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися нові протести, які розганяють силовики.