Парламент Абхазії не ратифікував інвестиційну угоду з РФ

Парламент самопроголошеної республіки Абхазія проголосував проти ратифікації інвестиційної угоди з РФ.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Respublica.

Разом із цим депутат Кан Кварчія запропонував винести вотум недовіри віцепремʼєру і міністру економіки країни Христині Озган (вона від імені Абхазії підписала документ у Москві).

Угода з РФ мала дозволити російським фірмам інвестувати в будівельні проєкти в регіоні, однак опозиційні активісти вважають це «здачею інтересів» Абхазії. Документ мали розглянути ще 15 листопада, але протестувальники зірвали сесію парламенту і прорвалися до будівлі.

Тоді ж опозиція почала вимагати відставки «президента» Аслана Бжанії. Пресслужба «президента» повідомила, що адміністрація готується відкликати з парламенту законопроєкт про ратифікацію російсько-абхазької інвестиційної угоди.

19 листопада Бжанія подав у відставку, того ж дня це рішення підтримав парламент невизнаної країни.