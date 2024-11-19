Самопроголошений президент Абхазії подав у відставку на тлі протестів

«Президент» самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія подав у відставку на тлі протестів через інвестеційну угоду з Росією.

Про це повідомила пресслужба «президента» Абхазії.

Бжанія пояснив, що йде з посади, щоб «зберегти стабільність і конституційний лад» у країні.

Заява Аслана Бжанії про відставку з посади президента.

Також влада й опозиція самопроголошеної республіки підписали документ, за яким протестувальники мають покинути територію комплексу урядових будівель 19 листопада — інакше Бжанія відкличе заяву про відставку і повернеться на пост «президента».

У відставку, крім Бжанії, також іде «премʼєр» Олександр Анкваб.

Виконувачем обовʼязків голови самопроголошеної республіки стане «віцепрезидент» Бадра Гунба, хоч раніше опозиція і була проти його кандидатури. Чинні «міністри» виконуватимуть обовʼязки до вступу на посаду новообраного «президента» Абхазії.

В Абхазії тривають протести проти угоди з Росією. Вона дозволить російським фірмам інвестувати в будівельні проєкти в регіоні, однак активісти вважають це «здачею інтересів» Абхазії. Документ мали розглянути 15 листопада, але протестувальники зірвали сесію парламенту й прорвалися в будівлю. Опозиція вимагала відставку Бжанії.

Абхазькі «президенти» двічі йшли у відставку достроково через протести опозиції. 1 червня 2014 року пішов із посади Олександр Анкваб — тоді протести спровокувала видача абхазьких паспортів жителям грузинської національності у східних районах Абхазії.

12 січня 2020 року у відставку пішов Рауль Хаджимба — після того, як абхазький Верховний суд скасував підсумки президентських виборів 2019 року. Тоді Аслан Бжанія не зміг узяти участь у президентських виборах за станом здоровʼя (він і його прихильники вважають, що Бжанію отруїли). Однак на виборах у березні 2020 року він переміг, набравши 56,50% голосів. Його суперником був Адгур Ардзінба, який здобув 35,42% голосів.