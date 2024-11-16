Президент Абхазії готовий піти у відставку після масштабних протестів проти угоди з РФ

Президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія заявив, що готовий піти у відставку, як тільки протестувальники залишать будівлю Адміністрації президента.

Про це він сказав під час зустрічі з місцевими жителями в селі Тамиш, передає «Ехо Кавказу».

«Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в Адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори і подам у відставку», — сказав Бжанія.

Крім того, Бжанія готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових президентських виборах. Поки Абхазією керуватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.

Уже кілька днів в Абхазії тривають протести проти угоди з Росією. Вона дозволить російським фірмам інвестувати в будівельні проєкти в регіоні, однак активісти вважають це «здачею інтересів» Абхазії. Документ мали розглянути 15 листопада, але протестувальники зірвали сесію парламенту й прорвалися до будівлі.

Опозиція вимагала відставку Бжанії. Пресслужба президента Бжанії повідомила, що адміністрація готується відкликати з парламенту законопроєкт про ратифікацію інвестиційної угоди між Абхазією та РФ.