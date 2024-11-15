В Абхазії тривають мітинги проти угоди з Росією — люди прорвалися до будівлі парламенту

У самопроголошеній республіці Абхазія триває мітинг проти інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою, яку мали ухвалити 15 листопада. Протестувальники прорвалися на площу біля будівлі парламенту в столиці.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Представник опозиції Адгур Ардзінба каже, начебто група депутатів вимагала, щоб спікер зняв питання ратифікації російсько-абхазької угоди про інвестиції з порядку денного. Уряд розглядає проєкт як стимул для місцевої економіки. Водночас його противники вважають договір «здачею інтересів» Абхазії.

Угода про інвестиційну діяльність між Росією й Абхазією надає фірмам РФ право інвестувати в будівельні проєкти в сепаратистському регіоні. Раніше місцева опозиція виступила проти документа і запланувала акцію протесту на день засідання парламентарів.

Через заворушення законодавчий орган не затвердив порядку денного, а сесію скасували. Спікер парламенту Лаша Ашуба зазначив, що деякі законотворці «відмовляються працювати в таких умовах». Втім активісти вимагали все ж провести сесію та проголосувати проти затвердження угоди.

Мітингарі знесли частину паркану й проникли на прилеглу до парламенту територію. Місцеві спільноти повідомляли про сутички активістів із силовиками — протестувальники закидали їх яйцями та пляшками. Люди зупинили пожежний автомобіль, яким хотіли загородити прохід, утворений після знесення частини огорожі.

До людей вийшов начальник особистої охорони президента Абхазії Аслана Бжанії. Він пообіцяв передати йому вимоги активістів щодо відхилення проєкту інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою. Згодом, як повідомляють місцеві телеграм-канали, проти мітингарів застосували сльозогінний газ або димові шашки.

На місці акції чули постріли, попередньо постраждалих немає. Чисельність протестувальників постійно збільшується — вони оточили комплекс урядових будівель. На відео, що публікують місцеві спільноти, видно, як люди через вікна залазять у будівлю парламенту.

Пресслужба президента Бжанії повідомила, що адміністрація готується відкликати з парламенту законопроєкт про ратифікацію інвестиційної угоди між Абхазією та РФ. Опозиція вимагає відставки очільника держави.

Зрештою активісти почали встановлювати контроль по всьому комплексу урядових будівель «республіки». Протестувальники мають намір залишатися там, допоки Бжанія не піде з посади.