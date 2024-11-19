Парламент Абхазії проголосував за відставку президента

Депутати парламенту самопроголошеної республіки Абхазія 19 листопада ухвалили відставку «президента» Аслана Бжанії.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Спікер Народних Зборів Лаша Ашуба сказав, що на порядку денному було одне питання — заява Бжанії про складання своїх обов’язків. У голосуванні взяв участь 31 депутат, 28 з них підтримали відставку абхазького лідера, один виступив проти. Ще два бюлетені визнали недійсними.

Виконувати обов’язки «президента» буде «віцепрезидент» Бадра Гунба. На посаду так званого прем’єр-міністра Абхазії замість Олександра Анкваба (він теж іде з посади) призначать Валерія Бганбу — це колишній спікер парламенту.

Аслан Бжанія подав у відставку на тлі протестів через інвестиційну угоду з Росією, які розпочалися в листопаді 2024 року. Бжанія залишає обов’язки, щоб буцімто «зберегти стабільність і конституційний лад» у країні.

Угода з РФ дозволить російським фірмам інвестувати в будівельні проєкти в регіоні, однак активісти вважають це «здачею інтересів» Абхазії. Документ мали розглянути 15 листопада, але протестувальники зірвали сесію парламенту й прорвалися до будівлі.

Тоді опозиція почала вимагати відставку Бжанії. Пресслужба «президента» повідомила, що адміністрація готується відкликати з парламенту законопроєкт про ратифікацію російсько-абхазької інвестиційної угоди.