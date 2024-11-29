Україна отримала $100 млн від Південної Кореї

Україна отримала першу бюджетну допомогу від Південної Кореї на $100 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ці гроші підуть на підтримку соціальної сфери.

Допомогу виділили в межах підписаної цьогоріч між урядами України та Південної Кореї угоди, яка загалом дозволить залучити до $2,1 млрд.