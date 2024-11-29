Україна отримала $100 млн від Південної Кореї

Україна отримала першу бюджетну допомогу від Південної Кореї на $100 мільйонів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Ці гроші підуть на підтримку соціальної сфери.
Допомогу виділили в межах підписаної цьогоріч між урядами України та Південної Кореї угоди, яка загалом дозволить залучити до $2,1 млрд.
- Південна Корея підтримує Україну гуманітарно й фінансово, але не надає зброї. Очікувалось, що ця політика зміниться після того, як Росія залучила до війни північнокорейських військових.
- Однак перемога Дональда Трампа на виборах у США змусила Певденну Корею переглянути плани щодо постачання зброї Україні.
- 26 листопада українська делегація вирушила до Південної Кореї для перемовин про зброю. Однак за їхніми результатами про жодні домовленості не повідомляли.