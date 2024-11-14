Bloomberg: Перемога Трампа змусить Південну Корею переглянути плани щодо постачання зброї Україні

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США змушує Південну Корею переосмислити можливість відправки зброї в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника агентства, уряд президента Південної Кореї Юн Сок Йоля змушений враховувати позицію новообраного президента США, щоб вирішити, чи варто змінювати свою давню політику відмови від надання летальної допомоги Києву.

За словами іншого урядовця, Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України з боку низки країн.

Як вважають журналісти Bloomberg, ці коментарі свідчать про те, що Південна Корея зараз менш схильна відправляти боєприпаси в Україну, якщо КНДР не вживатиме подальших заходів або якщо не буде більшої ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

«Для Південної Кореї, яка навіть не є членом НАТО, було б досить незручно втрутитися в цей момент, якщо Трамп займе Білий дім і захоче вийти з конфлікту», — сказав Кім Юн, професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі.

В офісі президента Південної Кореї заявили, що уряд вивчить можливі сценарії військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю після розгортання військ Пхеньяном і вживатиме контрзаходів.

«Ми будемо тісно координувати свої дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі», — йдеться в заяві у відповідь на запитання агентства Bloomberg про останні роздуми Південної Кореї щодо відправки зброї в Україну.