Південна Корея може передати Україні летальну зброю на тлі відправки солдат КНДР до Росії

Південна Корея розглядає варіант передачі летальної зброї Україні на тлі відправлення північнокорейських солдатів до Росії.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

У Південній Кореї пообіцяли вжити «поетапних заходів» проти КНДР та Росії через поглиблення військової співпраці, а також закликали Північну Корею негайно вивести свої війська з РФ.

«Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією продовжуватиметься, Південна Корея не стоятиме осторонь, а відповість твердо у співпраці з міжнародним співтовариством», — сказав заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо.

Серед можливих сценаріїв, що розглядаються, — відправка Україні летальної зброї. Наразі Сеул офіційно не надає Україні військової допомоги — Південна Корея допомагає гуманітарно й фінансово.

Про те, що Корея може передати Україні летальну зброю, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль говорив ще у квітні 2023 року. Але він назвав кілька умов: «великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни». Південна Корея має багатий парк танків, бронетехніки та артилерії власного виробництва, а також великі запаси боєприпасів.

Тим часом Північна Корея вперше прокоментувала інформацію про відправку своїх солдатів до Росії для участі у війни проти України.

«Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, то моя делегація не вбачає необхідності коментувати безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні, дружні та партнерські відносини між двома суверенними державами», — сказав представник Північної Кореї в ООН під час засідання першого комітету Генеральної асамблеї ООН з роззброєння і міжнародної безпеки.

Участь військових КНДР у війні проти України

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що за день до того через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

Джерела «Бабеля» в розвідці 15 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Очільник ГУР Кирило Буданов 18 жовтня заявив, що близько 11 тисяч солдатів КНДР готують у РФ для війни проти України. Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео підготовки північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. Згодом розвідка Південної Кореї детально розповіла, як КНДР постачає Росії військових і техніку.