CNN: У Трампа обговорюють ідеї закінчення війни в Україні — пропонують тимчасову відмову від НАТО

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц розглядає низку пропозицій стосовно закінчення війни між Україною та РФ.

Про це пише CNN.

Американські посадовці, ймовірно, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню. Вони хочуть тимчасово заморозити конфлікт, щоб змусити до переговорів обидві сторони. В адміністрації Трампа також прагнуть, щоб більшу частину підтримки Києву взяли на себе союзники по ЄС та НАТО.

Обізнані джерела видання кажуть, що Волтц також розглядає ідею генерала Кіта Келлога. Напередодні Трамп обрав його спецпосланцем з питань України.

План Келлога передбачає, що надання військової допомоги ЗСУ від Штатів залежатиме від участі Києва в «мирних переговорах» з Росією. А вступ України до НАТО відкладуть на «тривалий період», щоб підштовхнути Москву до діалогу.

Посол США у Німеччині за часів попередньої каденції Трампа Рік Гренелл пропонував створити автономні регіони на території України. Він не пояснив детально, як це має виглядати.

Інша ідея, яку обговорюють, — дозволити Росії зберегти нині окуповані території в обмін на членство України в НАТО. Як пише CNN, мало хто серед чиновників Трампа прагне запросити Київ до альянсу найближчим часом. Разом з тим адміністрація Джо Байдена підтримує членство України після закінчення війни.

Джерела CNN застерігають, що поки зарано говорити про те, як зрештою виглядатиме стратегія команди Трампа стосовно припинення війни в Україні. Як пише видання, позиція обраного президента мінлива, особливо в питаннях зовнішньої політики.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме він планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

27 вересня Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.