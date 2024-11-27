Трамп визначився з кандидатом на посаду спецпосланця з питань України — ним буде генерал Кіт Келлог

Обраний президент США Дональд Трамп обрав Кіта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці, який представив йому план припинення війни в Україні, на посаду спеціального посланника з питань російсько-української війни.

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

«Кіт має видатну військову і ділову карʼєру, зокрема працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку! Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!» — йдеться в повідомленні Трампа.

Келлог був керівником апарату Ради національної безпеки Білого дому під час каденції Трампа у 2017—2021 роках і радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

План Келлога щодо припинення війни передбачає заморожування ліній бойових дій на їхніх нинішніх позиціях і примушення Києва та Москви сісти за стіл переговорів.