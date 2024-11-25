Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питанні війни Росії проти України

Радники з національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа та чинного лідера Джо Байдена співпрацюють щодо війни в Україні.

Про це в ефірі Fox News заявив Майк Волтц, якого Трамп планує призначити своїм радником з безпеки.

Волтц сказав, що Трампа непокоїть ескалація у війні, й назвав прикладами такої ескалації, серед іншого, введення Північною Кореєю військових до Росії для участі у війні, дозвіл США та союзників Україні бити по цілях у Росії та удар Росії експериментальною зброєю по Дніпру.

Він розповів, що веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена Джейком Салліваном через ескалацію російсько-української війни та ситуацію на Близькому Сході.

«Для наших супротивників, які думають, що це час можливостей, що вони можуть протиставити одну адміністрацію іншій, — вони помиляються», — сказав Волтц.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день».

Після перемоги Трампа на президентських виборах США WSJ написало, що республіканець наразі не вирішив, як саме він планує завершити війну Росії проти України. Деякі його радники запропонували модель, де США надаватиме українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років.

За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про те, щоб заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

Зеленський 27 вересня зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.