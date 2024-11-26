Уряд виділив 200 мільйонів гривень для будівництва фортифікацій в Запорізькій області

Уряд перерозподілив кошти з резервного фонду, які раніше виділив різним областям, і перенаправив частину з них на будівництво фортифікацій в Запорізькій області.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За його словами, Кабінет міністрів України перерозподілив 258,23 мільйона гривень, які виділяли Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській ОВА.

З них 203 мільйони 349 тисяч гривень уряд спрямував Запорізькій ОВА для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, облаштування системи невибухових загороджень.

А решту 54,8 мільйона гривень спрямують назад до резервного фонду.