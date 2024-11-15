Запорізька область виділить понад мільярд гривень на закупівлю безпілотників

Запорізька область виділяє понад мільярд гривень на закупівлю безпілотників і комплектуючих до них.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зараз військові найбільше потребують дронів різних модифікацій.

Гроші виділять з оборонного бюджету області — закуплять квадро- і гексакоптери, FPV-дрони, безпілотні авіаційні комплекси та додаткові комплектуючі для дронів. Федоров зазначив, що так область реагує на потреби понад 100 підрозділів української армії, які захищають лінію фронту.