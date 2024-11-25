Північна Корея розширює завод з виробництва ракет, які Росія використовує проти України

Північна Корея розширює ключовий комплекс з виробництва зброї, який збирає тип ракет малої дальності, що їх використовує Росія на війні проти України.

Про це пише Reuters.

Обʼєкт, відомий як February 11 plant, є частиною машинобудівного комплексу Ryongsong в Хамхині, другому за величиною місті Північної Кореї.

Сем Лейр, науковий співробітник Центру досліджень з питань нерозповсюдження (CNS) Джеймса Мартіна, розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері, сказав, що цей завод був єдиним відомим виробником твердопаливних балістичних ракет класу Hwasong-11.

Згідно з аналізом дослідників з CNS, супутникові знімки, зроблені на початку жовтня компанією Planet Labs, демонструють щось, схоже на додаткову будівлю, в якій складають ракети, а також новий житловий комплекс, ймовірно, призначений для робітників.

Новий корпус приблизно на 60—70% більший за попередню будівлю, яка використовувалася для складання ракет. Також схоже, що Пхеньян покращує входи до деяких підземних обʼєктів комплексу.

«Ми припускаємо, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити пропускну здатність цього заводу», — сказав Лейр.

Союз Росії та КНДР

Газета The Washington Post повідомляла, що Північна Корея з серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів. За цей період з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі тонн вибухівки.

4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали. За інформацією Bloomberg, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою надалі поглиблюватиметься.