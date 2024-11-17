Bloomberg: Північна Корея може відправити 100 тисяч військових в Україну

Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Наразі цей крок не є неминучим. Але Bloomberg зазначає, що військову підтримку КНДР у таких кількостях розгорнуть не одразу. Це будуть «партії» військових, яких розміщатимуть на полі бою поступово і з ротаціями.

Bloomberg пише, що участь північнокорейських військових у війні в Україні непокоїть українських союзників. Вони вважають, що поглиблення співпраці РФ та КНДР також може вплинути на баланс безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає суперництво між Китаєм і США.

Це питання порушили на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, зокрема це зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами німецьких чиновників, Шольц тисне на китайського лідера, щоб той використав свій вплив на РФ та КНДР задля уникнення «подальшої ескалації війни».

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Участь північнокорейців у боях проти України також підтверджували у США та Південній Кореї.