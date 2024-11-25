У Грузії відбулася перша сесія нового парламенту — президентка, опозиція та активісти її бойкотували

У Тбілісі 25 листопада відбулося засідання парламенту Грузії XI скликання. Опозиція та президентка країни Саломе Зурабішвілі не визнають його легітимним.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

На сесію зареєструвалися 88 депутатів — виключно члени керівної партії «Грузинська мрія», яка, за даними Центрального виборчого комітету, набрала близько 54% голосів і здобула 89 зі 150 місць у парламенті. Інші місця розподілили між опозиційними політсилами. Це «Коаліція за зміни» (19 мандатів), «Єдність — Національний рух» (16), «Сильна Грузія» (14) і «Гахарія — за Грузію» (12).

Конституція країни визначає, що перше засідання нового парламенту проводять не пізніше ніж на десятий день після дня офіційного оголошення результатів виборів. Сесію має призначити президент Грузії. Однак Саломе Зурабішвілі відмовилася це робити та подала позов до Конституційного суду, вимагаючи скасувати результати голосування.

Визнання повноважень депутатів до того, як суд завершив розгляд позову, є незаконним, вважають члени Асоціації молодих юристів. Вони посилаються на положення статті 86 регламенту законодавчого органу Грузії. Юристи закликали депутатів припинити сесію.

«Конституційний суд розглядає суперечку щодо конституційності виборів, оскаржується законність мандатів усіх 150 депутатів. У цей час парламент зобов’язаний чекати на рішення суду. Будь-яке рішення, яке парламент ухвалить за таких обставин, буде незаконним: не лише визнання своїх повноважень, а й закон, бюджет і вотум довіри уряду», — каже фахівець з політичного права Вахушті Менабде.

Попри це «Грузинська мрія» продовжила сесію. Провладні депутати проголосували за визнання повноважень парламенту зі 150 законотворців. Серед них і ті, хто не визнає результати виборів та відмовляється входити до парламенту. Депутата Шалву Папуашвілі обрали на посаду голови парламенту. Фракцію «Мрії» очолить Мамука Мдинарадзе. Також провладні політики призначили голів комітетів.

Мітингувальники провели всю ніч проти 25 листопада під будівлею парламенту у Тбілісі. Так вони протестували проти засідання, адже «Грузинська мрія» в будь-якому разі збиралася провести його у понеділок.

Парламентські вибори в Грузії

Вибори парламенту в Грузії пройшли 26 жовтня 2024 року. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%. Опозиція з результатами не погодилась і почала протести. На початку листопада суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях.

Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії заявили про вихід зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів.

Голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі офіційно затвердив перемогу «Грузинської мрії». Тоді представник ЦВК від опозиційного «Єдиного національного руху» Давид Кіртадзе вихлюпнув на колегу чорну фарбу.