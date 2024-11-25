У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
«Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців», — йдеться в повідомленні.
З 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови Уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до ТЦК.
До цього в ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та Територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.
- У вересні уповноважений Міноборони Олексій Бежевець розповідав, що до Сил оборони рекрутуються 6 500 добровольців щомісяця.
- В середині жовтня у «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів — додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.