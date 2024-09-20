До Сил оборони рекрутуються 6 500 добровольців щомісяця

До Сил оборони України через рекрутингові центри щомісяця долучаються в середньому 6 500 добровольців.

Про це розповів уповноважений Міноборони Олексій Бежевець, передає пресслужба відомства.

Загалом для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, зокрема кухарів, ремонтників, юристів, операторів БпЛА, медиків та інших.

Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включно із ЗСУ, Нацгвардією, Службою безпеки, Державною прикордонною службою.

«У рекрутинговому центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами», — наголосили в Міноборони.

На сьогодні вже понад 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі рекрутингових центрів. Усі вони отримали фахову консультацію від цивільних рекрутерів, які пройшли спеціальне навчання.