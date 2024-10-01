Військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі ТЦК

Уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, передає Міністерство оборони України.

Тепер військовозобовʼязані та резервісти-добровольці зможуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК. Це має підвищити якість рекрутингу.

Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо:

⁠видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;

⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

«Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь», — додав міністр оборони України Рустем Умєров.

Перелік військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.