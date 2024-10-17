У «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів — додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Ось як це працює: подати заяву онлайн, пройти співбесіду і підписати контракт.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров і наголосив, що після подання заяви людина потрапить саме в той підрозділ, який обрала. Не буде «розподілу» та мобілізації через ТЦК. На базову військову підготовку люди йтимуть з уже підписаним контрактом.

«Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно», — додав міністр.

У застосунку «Дія» потрібно за фільтрами обрати бажані бригаду або підрозділ, можна надіслати одну чи декілька заяв. Також там можна обрати напрям, повʼязаний з дронами, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Тоді рекрутер запрошує на співбесіду, а підрозділ підписує контракт.

Дія / Telegram

Раніше представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначав, що це експериментальний проєкт з цифрового рекрутингу через «Дію», і він триватиме два роки.