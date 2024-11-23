Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації

Кабінет міністрів України вніс зміни в порядок бронювання від мобілізації. Відстрочки, видані Міністерством економіки та через портал «Дія», втратять чинність у лютому.

Про це йдеться в постанові уряду № 1332 від 22 листопада 2024 року.

Документ визначає, що такі відстрочки чинні протягом терміну, на який їх надали, але не пізніше за 28 лютого 2025 року. У тексті постанови вказано, що відстрочки анулюватимуть, якщо:

закінчився термін їхньої дії;

підприємство перестало виробляти товари, виконувати роботи або здійснювати послуги для забезпечення потреб ЗСУ;

підприємство втратило статус критично важливого;

ліквідували орган держвлади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

військовозобов’язаний звільнився з такої установи (не застосовується в разі переведення з однієї посади на іншу);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством, установою, організацією;

оператор із розмінування протягом пів року не виконував роботи з гуманітарного розмінування.

Постанова Кабінету міністрів набере чинності 1 грудня 2024 року. Деякі з пунктів дійсні з моменту публікації документа.

Закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня 2024 року. «Бабель» детально розповідав і пояснював, що він передбачає.

В останньому оновленні застосунку для військовозобовʼязаних «Резерв+» доступна послуга з оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

20 листопада Верховна Рада підтримала одразу у двох читаннях законопроєкт № 12104, який дає право відстрочки від мобілізації для людей, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні.