У «Резерв+» остаточно запустили оформлення відстрочки

В останньому оновленні застосунку «Резерв+» доступна послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися в «Резерв+» і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку.

У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Наразі оформити відстрочку можуть:

люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності;

студенти, аспіранти та докторанти, які послідовно здобувають освіту.

Міністр оборони зазначив, що в розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення, здобувачі освіти – до кінця дії воєнного стану та мобілізації.