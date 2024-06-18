У застосунку «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом

У застосунку «Резерв+» зʼявилися електронні військово-облікові документи з QR-кодом.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Відсканувавши QR-код, співробітники ТЦК і поліція можуть перевірити необхідну інформацію.
Також тепер у «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:
- «Я військовослужбовець, але досі на обліку» — для військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався в реєстрі «Оберіг»;
- «Дані не знайдено» — для увсіх військовозобовʼязаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».
Щоб отримати доступ до даних про себе в застосунку, потрібно авторизуватися за допомогою BankID, а потім вказати актуальні дані: мобільний номер, електронну пошту й адресу проживання.
- З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який скасував статус «обмежено придатний» — відтепер існують лише дві категорії військовозобовʼязаних: «придатний» і «непридатний» до військової служби.
- Крім того, з набуттям чинності новим законом про мобілізацію всі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
- Оновити свої дані можна як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так й онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював 18 травня, у день набуття чинності новим законом про мобілізацію. Застосунок надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.