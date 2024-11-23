МВС показало тисячі кримінальних справ про Голодомор

Міністерство внутрішніх справ України у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, повʼязаних з Голодомором.
Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
На електронній мапі вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про таку ж кількість документів, знищених у 1956 році. Документи висвітлюють масштаби злочинів, механізми їх вчинення, а також розвінчують радянсько-російські міфи, зокрема про «неврожай», «перегини на місцях», «всесоюзний голод» тощо.
Документи свідчать, що апогей геноциду припав на період з березня по червень 1933 року, а доведені режимом до відчаю люди вдавалися до некрофагії (поїдання трупів) та антропофагії (канібалізму).
Цього дня о 16:00 відбудуться загальнонаціональні акція «Запали свічку» і хвилина мовчання за мільйонами загиблих унаслідок Голодомору і штучних голодів.
Що таке Голодомор
Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. У 1928 радянська влада запровадила насильницькі хлібозаготівлі, коли у фермерів забирали все або більшу частину зерна за суттєво заниженими цінами. Водночас відбувалися «ліквідація» найзаможніших господарств і колективізація. Через неефективне колгоспне господарювання і настання голоду в Україні наростав спротив тоталітарному режиму. За сім місяців 1932 року в країні було 56% від усіх антивладних виступів у СРСР. Тоді радянська влада вирішила організувати штучний голод, щоб зменшити опір населення, знищивши його частину.
- У 2006 році Україна визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
- 2016 року Верховна Рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
- До початку повномасштабної війни в Україні низка держав уже визнали Голодомор геноцидом українців, зокрема Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, а також Ватикан.
- У 2022—2023 роках процес визнання Голодомору геноцидом активізувався — це визнали Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, 34 штати США, а також Європарламент і ПАРЄ.