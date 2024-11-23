МВС показало тисячі кримінальних справ про Голодомор

Міністерство внутрішніх справ України у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило тисячі кримінальних справ, повʼязаних з Голодомором.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

На електронній мапі вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про таку ж кількість документів, знищених у 1956 році. Документи висвітлюють масштаби злочинів, механізми їх вчинення, а також розвінчують радянсько-російські міфи, зокрема про «неврожай», «перегини на місцях», «всесоюзний голод» тощо.

Документи свідчать, що апогей геноциду припав на період з березня по червень 1933 року, а доведені режимом до відчаю люди вдавалися до некрофагії (поїдання трупів) та антропофагії (канібалізму).

Цього дня о 16:00 відбудуться загальнонаціональні акція «Запали свічку» і хвилина мовчання за мільйонами загиблих унаслідок Голодомору і штучних голодів.

Що таке Голодомор

Голодомор 1932—1933 років — це штучний масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. У 1928 радянська влада запровадила насильницькі хлібозаготівлі, коли у фермерів забирали все або більшу частину зерна за суттєво заниженими цінами. Водночас відбувалися «ліквідація» найзаможніших господарств і колективізація. Через неефективне колгоспне господарювання і настання голоду в Україні наростав спротив тоталітарному режиму. За сім місяців 1932 року в країні було 56% від усіх антивладних виступів у СРСР. Тоді радянська влада вирішила організувати штучний голод, щоб зменшити опір населення, знищивши його частину.