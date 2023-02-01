Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Національні збори Болгарії оголосили Голодомор в Україні у 1932—1933 роках геноцидом. За — 134, проти — 26, ніхто не утримався.

Про це повідомляє Болгарська телеграфна агенція.

Постанова також оголошує кожну останню суботу листопада Днем честі та памʼяті жертв голоду в Україні. Будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду Національні збори сприймають як акт безчестя.

У документі наголошується, що це був один із найстрашніших масових злочинів проти людяності, «які вчинив нелюдський радянський комуністичний режим, під час якого знищили понад вісім мільйонів життів, серед них багато дітей, десятки тисяч українців та молдавських болгар».

Президент України Володимир Зеленський подякував болгарському парламенту за це рішення.