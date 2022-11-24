Депутати парламентів Ірландії та Молодови визнали Голодомор геноцидом українського народу

Верхня палата парламенту Ірландії визнала геноцидом українського народу Голодомор 1932—1933 років в Україні

Про це у Twitter повідомило посольство України в Ірландії.

«Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами», — йдеться в повідомленні посольства.

Крім того, парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було. При цьому представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію.

«Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім'я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу», — йдеться в декларації.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.