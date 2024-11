OpenAI випадково стерла докази NYT у справі про порушення авторських прав

Компанія OpenAI випадково стерла докази, зібрані газетою The New York Times — це стосується справи про використання даних без дозволу для навчання ШІ.

Про це повідомляє The Verge.

Юристи NYT витратили понад 150 годин на пошук і документування випадків, коли статті використовували для покращення штучного інтелекту. Після цього в OpenAI повідомили про технічний збій, внаслідок якого ця інформація була видалена.

Про інцидент у суд повідомила адвокатка Дженніфер Майзель. OpenAI відмовилася подати цю заяву спільно. Компанія визнала помилку та, зі слів представників, намагалася відновити дані. Це вдалося зробити лише частково. Однак відновлена інформація не може бути доказом порушення, кажуть в The New York Times. Адвокати медіа зазначили, що вони не мають підстав вважати, що це було зроблено навмисно.

Американська газета вже витратила понад $1 мільйон на боротьбу з розробником чат-бота ChatGPT у суді. Водночас із низкою видавництв організація уклала угоди — це Axel Springer, Conde Nast і The Verge Vox Media.

Що передувало

Наприкінці 2023 року NYT подала до суду на компанії OpenAI і Microsoft. Видання звинуватило техногігантів у використанні мільйонів статей для навчання штучного інтелекту, хоча медіа не давало на це дозволу. Газета заявляла про мільярдні збитки й хотіла, щоб корпорації знищили моделі чат-ботів і навчальні матеріали, засновані на її статтях.

На OpenAI скаржилися багато авторів, письменників і медіа. У травні 2024 року газети, які належать MediaNews Group, подали до федерального суду Нью-Йорка позов проти Microsoft і OpenAI. Їх звинуватили в неправомірному використанні роботи журналістів для навчання своїх генеративних систем штучного інтелекту.

Водночас у квітні 2024 року компанія уклала ліцензійну угоду та стратегічне партнерство з британським виданням Financial Times, щоб мати можливість навчати свій штучний інтелект на його матеріалах.

Наприкінці травня стало відомо, що OpenAI навчатиме свій штучний інтелект на контенті таких медіа, як The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun і The Times.