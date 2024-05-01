Американські газети подали до суду на OpenAI за порушення авторських прав на навчання ШІ

Група американських газет подала до федерального суду Нью-Йорка позов проти Microsoft і OpenAI, звинувативши їх у неправомірному використанні роботи журналістів для навчання своїх генеративних систем штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Вісім газет, що належать MediaNews Group, заявили в позові, що компанії незаконно скопіювали мільйони їхніх статей для навчання продуктів штучного інтелекту, зокрема Copilot від Microsoft і ChatGPT від OpenAI.

Серед позивачів — газети New York Daily News, Chicago Tribune, Denver Post, Orlando Sentinel, South Florida Sun-Sentinel, San Jose Mercury News, Orange County Register та Twin Cities Pioneer Press. Вони просять суд про невизначену грошову компенсацію і постанову, що забороняє будь-яке подальше порушення.

Представник OpenAI заявив, що компанія «з великою увагою ставиться до наших продуктів і процесу розробки для підтримки новинних організацій».

Справи газет є одними з кількох потенційних знакових позовів, поданих власниками авторських прав проти технологічних компаній щодо даних, які використовуються для навчання їхніх генеративних систем штучного інтелекту.

Адвокат видань MediaNews Стівен Ліберман заявив Reuters, що OpenAI завдячує своїм шаленим успіхом роботам інших людей. За його словами, відповідачі знають, що їм доводиться платити за компʼютери, чіпи й зарплати співробітникам, але «думають, що їм якось зійде з рук використання контенту» без дозволу або оплати.

У позові йдеться про те, що системи Microsoft і OpenAI відтворюють захищений авторським правом контент газет «дослівно», коли їх про це просять. У позові також зазначається, що ChatGPT «галюцинує» статтями, приписуваними газетам, які шкодять їхній репутації, включаючи фальшиву статтю в Denver Post, що рекламує куріння як засіб від астми, і фальшиву рекомендацію Chicago Tribune щодо дитячого шезлонга, який був відкликаний після того, як його використання повʼязали з дитячими смертями.