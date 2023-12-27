Газета New York Times подала до суду на OpenAI і Microsoft за порушення авторських прав

Газета The New York Times подала до суду на компанії OpenAI і Microsoft. Видання звинуватило техногігантів у використанні мільйонів статей для навчання штучного інтелекту без дозволу.
Про це пише Reuters.
The New York Times стверджує, що є першою великою медійною організацією у США, яка подала до суду на OpenAI і Microsoft через проблеми з авторським правом.
У позові, поданому до федерального суду Манхеттена, ідеться, що відповідачі намагалися «безкоштовно скористатися величезними інвестиціями The Times у свою журналістику, використовуючи їх для створення замінних продуктів без дозволу чи оплати».
«Немає нічого «трансформаційного» в тому, щоб використовувати контент The Times без оплати для створення продуктів, які замінюють The Times і викрадають у неї аудиторію», — заявили у виданні.
Газета не вимагає конкретної компенсації, але стверджує, що OpenAI і Microsoft завдали їй збитків на «мільярди доларів». The New York Times також хоче, щоб компанії знищили моделі чат-ботів і навчальні матеріали, засновані на її статтях.
- У липні понад 8 500 авторів звернулися до розробників штучного інтелекту з проханням не використовувати їхні роботи для навчання нейромереж без дозволу, згадки та компенсації. У листі згадується, що за останнє десятиліття доходи письменників скоротилися на 40% — цьому сприяє, зокрема, розвиток нейромереж.
- У вересні Джонатан Франзен, Джон Грішем, Джордж Мартін та інші американські письменники подали до суду на компанію OpenAI. На їхню думку, компанія навчала чат-бот ChatGPT на їхніх книгах без дозволу.