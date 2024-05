OpenAI навчатиме ШІ на контенті Wall Street Journal і New York Post

Компанія OpenAI навчатиме свій штучний інтелект на контенті таких медіа, як The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun і The Times.

Про це пише Wall Street Journal.

OpenAI уклала угоду з компанією News Corp про ліцензування контенту. Її вартість — понад $250 мільйонів, а тривалість — пʼять років. OpenAI використовуватиме контент із новинних видань News Corp, включно з архівним, щоб відповідати на запити користувачів і навчати свою технологію. News Corporation отримає доступ до технології розробника.

Розвиток генеративних інструментів ШІ, як-от чат-бот ChatGPT, здатен змінити медіабізнес. Компанії-розробники штучного інтелекту потребують контент медіа, який удосконалить їхні моделі. Тим часом медіа хочуть отримувати плату за використання своєї інтелектуальної власності. До того ж журналісти стурбовані впливом штучного інтелекту на робочі місця.

News Corp приєднується до переліку видавців, які мають комерційні партнерські відносини з OpenAI. Серед таких — Politico, Business Insider, Associated Press, Le Monde, Financial Times, Dotdash Meredith та інші.

Водночас деякі видавці, включно з New York Times, вирішили боротися з OpenAI у судах, заявляючи, що їхній контент використовувався для навчання інструментів штучного інтелекту та відповідей користувачам без дозволу. OpenAI вважає позов необґрунтованим.