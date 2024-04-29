OpenAI уклав угоду з черговим виданням, щоб використовувати його вміст

Розробник чат-бота ChatGPT — OpenAI — уклав ліцензійну угоду та стратегічне партнерство з британським виданням Financial Times, щоб мати можливість навчати свій штучний інтелект на його матеріалах, йдеться в пресрелізі газети. Фінансові умови угоди не оприлюднюють. Раніше багато авторів, письменників і медіа скаржилися на компанію через порушення авторських прав.

За угодою OpenAI має право використовувати контент FT для навчання своїх ШІ-моделей і для відображення вмісту видання у відповідях ChatGPT та інших інструментів з генеративним штучним інтелектом.

Крім того, Financial Times співпрацюватиме з OpenAI у розробці нових і покращенні вже наявних функцій штучного інтелекту, які «можуть бути корисними читачам FT».

Зокрема, минулого місяця Financial Times анонсувало інструмент на основі генеративного штучного інтелекту для своїх передплатників, який пропонує читачам можливість ставити запитання, а інструмент даватиме на них відповіді, базуючись на матеріалах FT, опублікованих протягом останніх двох десятиліть.

Партнерство ChatGPT і Financial Times також потенційно може допомогти виданню залучити аудиторію, оскільки за угодою чат-бот тепер повинен прямо посилатися на FT у відповідях, які базуються на його матеріалах.

«Завдяки партнерству користувачі ChatGPT зможуть отримувати резюме матеріалів, цитати й посилання на роботи журналістів FT у відповідях на свої запити», — зазначили в FT.

У виданні також розповіли, що на початку цього року FT стало клієнтом ChatGPT Enterprise від OpenAI, оскільки «інструменти компанії можуть принести користь команді, сприяти продуктивності й творчості». Водночас у медіа зазначають, що редакція «прагне до людської журналістики», але співпраця з OpenAI поглибить розуміння команди у використанні штучного інтелекту.

FT має стійку репутацію одного з джерел якісної журналістики. Тому, безумовно, буде цікаво подивитися, як видання інтегрує генеративний штучний інтелект у свої матеріали та/або процеси редакції.

Втім, окрім переваг угоди, у медіа також висловили занепокоєння щодо автоматизованих відповідей ChatGPT, заснованих на матеріалах FT — зокрема, їхньої надійності й достовірності, оскільки це потенційно може негативно вплинути на читача.

Не дивно, що редакція занепокоєна цим, оскільки чат-боти мають схильність до так званих галюцинацій — коли точність відповідей під великим питанням, або й зовсім чат-бот конструює і вигадує стовідсоткову брехню. Водночас OpenAI сподівається, що навчання штучного інтелекту на журналістських матеріалах допоможе вирішити проблему цих «галюцинацій».