WSJ: Ізраїль знайшов багато російської зброї на складах «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю, просуваючись південним Ліваном, знаходить великі запаси російської зброї на складах «Хезболли». Вона, найімовірніше, потрапила до рук угруповання з Сирії, куди Росія постачає своє озброєння.

Про це пише The Wall Street Journal, який ознайомився зі зразками такої зброї і з посиланням на слова сирійських силовиків і арабського чиновника.

Знайдена зараз російська зброя в Лівані є новішою та ефективнішою, ніж та, про яку знав Ізраїль раніше. А ще — її більше. Вона значно підвищила обороноздатність «Хезболли», дозволяючи їй протистояти ізраїльським авіаударам. Водночас це посилює побоювання Ізраїлю, що Росія поглиблює відносини з «Хезболлою».

Серед знахідок ізраїльських військових у Лівані — протитанкові ракетні комплекси «Корнет». Маркування свідчить, що вони виготовлені у 2020 році. Протитанкова зброя, така як «Корнет», стала однією з найефективніших в арсеналі «Хезболли».

Як «Хезболла» отримує зброю РФ із Сирії

Коли у Сирії у 2011 році почалася громадянська війна, російські військові прийшли на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні склади зброї.

Уже в 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли», яка також прийшла на допомогу Асаду. Це зблизило сторони, що і дало для «Хезболли» можливість використовувати російські запаси в Сирії щоразу, коли їй було потрібно більше зброї, зокрема протитанкових, зенітних і протикорабельних ракет.

Окрім протитанкових «Корнетів», на складах «Хезболли» знайшли й інші російські протитанкові ракетні комплекси, зокрема «Метис», «Конкурс», «Фагот» та «Малютка». На одному комплексі було написано російською мовою, що зброю відправили з Росії до Міністерства оборони Сирії. Проте не вся зброя мала таке маркування.

За словами високопоставленого ізраїльського військового, на початку вторгнення Ізраїлю в Ліван від 60% до 70% захопленої зброї було російською. Та не вся вона сучасна, деяка виготовлена ще в 1980-х роках.

Підхід Ізраїлю

Ізраїль намагається підтримувати добрі відносини з Росією. Одна з причин — спроба уникнути конфлікту в Сирії, де Росія має військовий контингент. Тому Ізраїль, серед іншого, запропонував Україні лише обмежену невійськову підтримку.

Однак після російського повномасштабного вторгнення в Україну Москва змінила свою позицію на Близькому Сході — вона неодноразово приймала в себе лідерів ХАМАС, поглибила відносини з Іраном, допомагає єменським хуситам, які атакують цивільні кораблі в Червоному морі нібито для підтримки палестинців.

Деякі аналітики та ізраїльські політики сумніваються в позиції Ізраїлю щодо РФ, стверджуючи, що Кремль чітко дав зрозуміти, кого він підтримує — ворогів Ізраїлю.

«Нам потрібно позбутися такого підходу. Це вже не просто підтримка Росією «осі опору», яка не пов’язана з Ізраїлем. Ми зустрічаємося з цим на полі бою, і це призводить до втрат», — наголосив старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки, мозкового центру Тель-Авіву, Карміт Валенсі.

Тим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар підтвердив, що Росія має вплив на бойовиків «Хезболли». Він сказав, що Ізраїль сподівається, що Росія допоможе виконати угоду про роззброєння «Хезболли», запобігаючи контрабанді зброї із Сирії до Лівану.

«Принцип, за яким «Хезболла» не зможе знову озброїтися або отримати нові системи озброєння, або забрати їх до Лівану та відновити загрозу в тій мірі, яка була до війни, є життєво важливим для успіху будь-якої домовленості в Лівані. Росіяни присутні в Сирії. Якщо вони погоджуються з цим принципом, вони можуть ефективно сприяти досягненню цієї мети», — заявив міністр.

Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинуло щонайменше 39 людей, ще близько 3 тисяч поранені, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.