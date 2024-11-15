В Україні оновили критерії бронювання від мобілізації

Уряд оновив критерії бронювання працівників від мобілізації та критерії, за якими підприємства визнають критичними. Вони почнуть діяти з 1 грудня.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Перед цим в Україні провели аудит підприємств і організацій, які мають статус критичних і бронюють співробітників. Результати аудиту показали, що є кілька проблемних моментів, які треба усунути.

Тому тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств погоджуватимуть із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Обовʼязковими пунктами для бронювання працівників для приватного сектора стануть зарплатний критерій і відсутність боргів перед бюджетом. Нарахована середня зарплата на підприємстві й у заброньованого працівника має бути не менше за 2,5 мінімальної зарплати. Цьогоріч і наступного року мінімальна зарплата в Україні — 8 тисяч гривень.

За словами премʼєра, це повинно зменшити ризик зловживань — коли компанії беруть на роботу людину заради «тіньової» домовленості про бронювання.

З 1 грудня всі бронювання проходитимуть через «Дію». Кожного місяця там моніторитимуть підприємства та організації, щоб вони відповідали всім критеріям.

Для тих, у кого є відстрочка, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цього часу всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників за новими умовами.

Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовані 906 тисяч людей.

Що передувало

10 жовтня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк анонсував перевірку підприємств, що мають статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання. Аудит вирішили провести через різке збільшення кількості заброньованих людей — він мав тривати до 15 листопада 2024 року.

З 20 жовтня в «Дії» призупинили функцію бронювання від мобілізації через аудит. Однак уже 26 жовтня уряд частково відновив бронювання військовозобовʼязаних.

Також Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств і дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.