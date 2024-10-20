На порталі «Дія» призупинили функцію бронювання від мобілізації

На державному порталі «Дія» призупинили функцію бронювання працівників від мобілізації.

При спробі подати заяву на бронювання висвічується банер з повідомленням, що послуга тимчасово закрита.

Зазначається, що послуга закрита, оскільки до 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних.

Раніше, 10 жовтня, таку перевірку анонсував перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, до комісії, яка її проводитиме, мають включити військових.

«Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі», — сказав він.

Якщо підприємство виявиться «не критичним для держави», то бронювання переглянуть.

Що передувало

На початку червня український уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії».

17 липня на порталі «Дія» запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників. Отримати бронь від мобілізації можуть працівники важливих для економіки підприємств — компанія має відповідати будь-яким трьом із семи пунктів постанови Кабінету міністрів України № 76.

Більше про економічне бронювання

Водночас 12 червня в Раді зареєстрували проєкт № 11332, який пропонує закласти концепцію «економічного бронювання». Ініціатива пропонує, щоб бізнеси, підприємства, організації платили підвищений військовий збір у розмірі 1 200 неоподаткованих мінімумів (20 400 гривень на місяць) за працівника, якого хочуть забронювати.

А 17 червня в Раді зареєстрували ще два альтернативні законопроєкти про економічне бронювання — № 11331-1 і № 11331-2.

Проєкт № 11331-1 пропонує, щоб бронюванню підлягали наймані військовозобовʼязані, які мають середньомісячну зарплату не менш ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (3 028 гривень) — на сьогодні це 36 366 гривень.

Другий проєкт № 11331-2 пропонує змішану модель, в якій бронюванню підлягатимуть наймані працівники із зарплатою у 36 336 гривень і ФОПи з доходом у розмірі трикратного збору за бронювання військовозобовʼязаних (20 400 грн) — 61 200 гривень.