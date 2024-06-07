У «Дії» дозволили бронювати працівників

Уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії». Мінцифри запустить послугу з липня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На першому етапі онлайн-бронювання буде доступним для критично важливих підприємств і компаній, які працюють на потреби Сил оборони України.

Процедура така: якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання співробітників, то керівник через портал «Дія» подасть перелік працівників і засвідчить заяву електронним підписом.

«Дія» автоматично перевірить у реєстрах, чи людина насправді працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в «Оберегу». Якщо інформація підтвердиться, то працівника забронюють. Усе це займе годину.

Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі «Дія». Працівник побачить те, що заброньований, у застосунку «Резерв+», або він може отримати паперовий документ.

Про те, що якогось працівника не вдалося забронювати, керівник також дізнається з кабінету на порталі «Дія».