У «Дії» дозволили бронювати працівників

Уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії». Мінцифри запустить послугу з липня.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На першому етапі онлайн-бронювання буде доступним для критично важливих підприємств і компаній, які працюють на потреби Сил оборони України.
Процедура така: якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання співробітників, то керівник через портал «Дія» подасть перелік працівників і засвідчить заяву електронним підписом.
«Дія» автоматично перевірить у реєстрах, чи людина насправді працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в «Оберегу». Якщо інформація підтвердиться, то працівника забронюють. Усе це займе годину.
Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі «Дія». Працівник побачить те, що заброньований, у застосунку «Резерв+», або він може отримати паперовий документ.
Про те, що якогось працівника не вдалося забронювати, керівник також дізнається з кабінету на порталі «Дія».
- Справедливий механізм бронювання співробітників від мобілізації — один із ключових запитів бізнесу. З початку 2024 року в Офісі президента та Верховній Раді обговорюють різні моделі економічного бронювання, які пропонують сплату певної суми грошей чи податків в обмін на бронь. Нині ця концепція на паузі. Натомість в уряді повернулися до ідеї електронного бронювання.