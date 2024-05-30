Найближчим часом у «Дії» запустять бронювання від мобілізації

На порталі «Дія» зʼявиться функція бронювання від мобілізації. Урядова постанова про запуск електронного бронювання буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на конференції Forbes.

«Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифри... На порталі «Дія» буде запущено функціонал електронного бронювання», — зазначила вона.

За її словами, це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК.

«Все, що необхідно з точки зору бази «Оберіг», ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Я думаю, що для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно три-чотири тижні», — додала Черногоренко.