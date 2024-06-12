Підтримка промисловості й економічне бронювання. У Раду внесли нові законопроєкти

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти № 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектора економіки» та № 11332 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобовʼязаних».

Одним з ініціаторів цих законопроєктів виступив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. За його словами, перший проєкт закону має допомогти промисловості долати виклики в умовах війни, а другий — зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.

Промислова політика

Законопроєкт № 11331 передбачає вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника:

визначити перелік стратегічних галузей промисловості України;

створити Державний фонд розвитку промисловості (він надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проєктам);

запровадити систему спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між Кабінетом міністрів України та інвесторами;

зробити програму співфінансування проєктів на пільгових умовах.

Усе це має захистити інтереси українських виробників.

Економічне бронювання

Законопроєкт № 11332 пропонує закласти концепцію «економічного бронювання», яка вирішить питання зі збереженням на робочих місцях критичних спеціалістів. Ось як вона працюватиме:

бізнеси, підприємства, організації платитимуть підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, якого хочуть забронювати;

бізнес сам визначатиме, хто для нього найбільш критичний працівник, і сам платитиме за нього;

економічне бронювання поширюється на всі бізнеси, тому нівелюється проблема з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів;

ФОПи зможуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;

відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Також до Ради планують внести ще два альтернативних законопроєкти, які передбачають модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень та змішану модель — 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника, 20 тисяч гривень військового збору для ФОП.