Міністр економіки уточнила кількість заброньованих українців

Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні заброньовані 906 тисяч людей.

Про це повідомила перший віцепремʼєр — міністр економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Forbes.

Свириденко спростувала інформацію про нібито 1,5 мільйона заброньованих від мобілізації українців, про що раніше писали медіа. Вона пояснила, що коли зʼявилось бронювання через «Дію», статистика бронювання зросла до 1,049 мільйона людей, але це через задвоєння — деякі компанії одночасно подавали документи в паперовому і в електронному вигляді.

За її словами, в Україні «на піку» було 950 тисяч «унікальних заброньованих». Однак важливо додати прозорості та систематизувати процес, щоб бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право. З огляду на це уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетного критерію за заробітною платою.

Свириденко розповіла, що є компанії, які при подачі на визнання критично важливими підприємствами вказали середню зарплату по регіону, а потім перейшли на мінімальну. Такі дії вона вважає «маніпуляціями».

«Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації та міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно», — наголосила міністр.

Свириденко сказала, що пропонуватиме, щоб військово-цивільні адміністрації узгоджували свої критерії з Мінекономіки та Міноборони. Деякі ВЦА мають настільки велике різноманіття критеріїв, що при бажанні можна визначити критично важливими підприємства, які такими не є, пояснила вона. Водночас Свириденко наголосила, що ВЦА потрібні в цьому процесі, бо вони бачать, які підприємства фактично, а не на папері, працюють на місцях, яку зарплату вони платять, який їхній внесок у регіональну економіку.

Що передувало

17 липня 2024 року уряд дозволив бронювати працівників через портал «Дія». Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін говорив про майже 528 тисяч заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. Низка українських медіа з посиланням на джерела в уряді писали, що бронювання мають понад півтора мільйона людей».

10 жовтня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк анонсував перевірку підприємств, що мають статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання. Аудит вирішили провести через різке збільшення кількості заброньованих людей — він триватиме до 15 листопада 2024 року.

З 20 жовтня в «Дії» призупинили функцію бронювання від мобілізації, оскільки до 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних.

Уже 26 жовтня уряд частково відновив бронювання військовозобовʼязаних, але не всіх. Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити термін бронювання на аналогічний термін. Водночас бронювання критично важливих підприємств, що отримали такий статус впродовж останніх чотирьох місяців, перевірять до 15 листопада, як і планували.