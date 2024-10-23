Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення критично важливих підприємств і дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду від 22 жовтня.

До порядку визначення критично важливих для економіки підприємств додали новий пункт, який передбачає, що орган, який ухвалив рішення про надання критичного статусу, може проводити перевірку їхньої відповідності встановленим критеріям.

За результатами перевірки орган ухвалює одне з двох рішень:

підприємство не відповідає критеріям, і його статус критично важливого скасовується.

підприємство відповідає критеріям, і статус підтверджується.

Копію рішення орган протягом одного дня має надіслати до Мінекономіки, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки або Мінцифри.

Що передувало

З 20 жовтня в «Дії» призупинили функцію бронювання від мобілізації, оскільки до 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних.

Раніше, 10 жовтня, таку перевірку анонсував перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Аудит вирішили провести через різке збільшення кількості заброньованих людей.