Прокурори просять 5 років вʼязниці для Марін Ле Пен у справі про зловживання коштами ЄС

Прокуратура Парижу запросила пʼять років увʼязнення для лідерки французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен. Її звинувачують у розтраті грошей Європарламенту.

Про це пише Politico.

Водночас сторона обвинувачення просить, щоб три роки з цього терміну Ле Пен відбула умовно, а решту два — з дозволом замінити тюремне увʼязнення на носіння електронного браслета або інші менш жорсткі варіанти обмеження свободи. Також Ле Пен загрожує штраф у €300 тисяч.

Крім того, обвинувачення вимагає заборонити Марін Ле Пен обиратися на політичні посади на строк до 10 років, повідомляє французький телеканал BFMTV. Сама Ле Пен говорила, що планує обиратися на посаду президента Франції у 2027 році.

Якщо Ле Пен визнають винною, вона може оскаржити вирок. Питання полягатиме в тому, почнеться судовий процес до чи після 2027 року, коли у Франції заплановані наступні президентські вибори.

Разом із нею судитимуть 26 інших підозрюваних, серед яких чинні й колишні французькі законодавці і деякі депутати Європарламенту. Усіх їх звинувачують у тому, що вони оплачували працю персоналу «Національного обʼєднання» з коштів, призначених для роботи Європарламенту.

Європейським законодавцям виділяють кошти на покриття витрат, зокрема й на зарплати помічникам. Однак вони не мають права використовувати ці гроші на діяльність своєї партії. За даними слідства, партія «Національне обʼєднання» щороку витрачала по мільйону євро на оплату праці людей, які займалися внутрішньопартійними операціями. Імовірна схема діяла з 2004 до 2016 року.

Ле Пен, як і раніше, продовжує заперечувати будь-які звинувачення проти неї.