Ультраправі перемагають у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції

Ультраправий альянс на чолі з «Національним об’єднанням» Марін Ле Пен, за попередніми даними, переміг у першому турі парламентських виборів у Франції.

Про це свідчать дані на сайті МВС Франції.

За попередніми підрахунками, «Національне об’єднання» отримало 29,25% голосів. На другому місці — альянс лівих партій «Новий народний фронт», який отримав 27,99%.

Партія чинного президента Еманюеля Макрона «Разом» здобули підтримку 20,04% виборців.

Ще 6,57% французів проголосували за «Республіканців», частина яких може вступити в альянс з ультраправими.

Явка на цих виборах досягла показника 66,7%.

У Франції діє мажоритарна виборча система — кандидат перемагає лише тоді, коли отримує абсолютну більшість голосів.

Якщо жоден кандидат не набирає 50% у першому турі, до другого туру автоматично потрапляють два перші претенденти, а також усі, хто набрав 12,5% зареєстрованих виборців. У другому турі той, хто набирає найбільшу кількість голосів, перемагає у виборчому окрузі.

Як зазначає BFM TV, залежно від того, якими будуть результати другого туру голосування, «Нацоб’єднання» може отримати від 255 до 295 мандатів (абсолютна більшість становить 289 місць із 577), альянс лівих — від 120 до 140, пропрезидентський блок «Разом» — від 90 до 125.