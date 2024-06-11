Емманюель Макрон заявив, що не піде у відставку, «якими б не були результати» парламентських виборів у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не піде у відставку, «якими б не були результати» майбутніх парламентських виборів у країні.

Про це він заявив в інтервʼю виданню Le Figaro.

У неділю, 9 червня, Макрон заявив, що розпускає парламент (Національні збори) і призначає дострокові парламентські вибори. Усе через тріумфальну перемогу праворадикальної партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен на виборах до Європейського парламенту (набрала 31,5% голосів). Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів — 15,2%, через що ультраправі вимагали розпустити Національні збори. Вибори призначені на 30 червня та 7 липня.

Макрона запитали, чи готовий він відмовитися від поста президента, якщо «Національне оббʼєднання» виграє на парламентських виборах і вимагатиме його відставки.

«Не «Національне обʼєднання» пише Конституцію, і це не в його дусі. Місце інституцій зрозуміле, як і місце президента, незалежно від результату», — відповів він.

Водночас сьогодні вранці радіостанція Europe 1 з посиланням на оточення президента писала, що Макрон розглядає можливість піти у відставку на тлі призначення ним виборів до Національних зборів.

Натомість дещо пізніше в інтервʼю Макрон заявив, що братиме безпосередню участь у виборчій кампанії. Він застеріг від припущень, що результат «Національного обʼєднання» на виборах до Європарламенту повториться на парламентських виборах, оскільки діє різна система голосування.

Макрон розпочне передвиборчу кампанію з пресконференції в одному з паризьких готелів. Вона мала відбутися сьогодні, але президент переніс її на завтра.