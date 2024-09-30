Марін Ле Пен постане перед судом у справі про зловживання коштами ЄС

Лідерка французької ультраправої партії «Національне обʼєднання», проросійська політикиня Марін Ле Пен сьогодні постане перед судом у справі про незаконне зловживання коштами Євросоюзу. Опитування свідчать, що Ле Пен «як ніколи» близька до перемоги на президентських виборах, однак суд, який розпочнеться сьогодні, може поставити хрест на її політичному майбутньому.

Про це повідомляє Reuters і Politico.

Разом із нею судитимуть 26 інших підозрюваних, серед яких чинні й колишні французькі законодавці і деякі депутати Європарламенту.

Усіх їх звинувачують у тому, що вони оплачували працю персоналу «Національного обʼєднання» з коштів, призначених для роботи Європарламенту.

Європейським законодавцям виділяють кошти на покриття витрат, зокрема й на зарплати помічникам. Однак вони не мають права використовувати ці гроші на діяльність своєї партії. За даними слідства, партія «Національне обʼєднання» щороку витрачала по мільйону євро на оплату праці людей, які займалися внутрішньопартійними операціями. Ймовірна схема діяла з 2004 до 2016 року.

Юристи Європарламенту вважають, що Ле Пен разом із своєю партією «завдали парламенту не лише фінансової, а й репутаційної шкоди».

Якщо Ле Пен визнають винною, їй може загрожувати максимальне покарання у вигляді 10 років за ґратами та штраф у мільйон євро. Хоча такий термін увʼязнення малоймовірний, їй також загрожує можлива пʼятирічна заборона балотуватися на державні посади.

Ле Пен, як і раніше, продовжує заперечувати будь-які звинувачення проти неї.