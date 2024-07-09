Проти Марін Ле Пен відкрили судове розслідування. Її підозрюють у незаконному фінансуванні президентської кампанії у 2022 році

Прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти французької проросійської політикині Марін Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року.

Про це BFMTV повідомили джерела.

Прокуратура вирішила розпочати розслідування після того, як Національна комісія з рахунків передвиборчої кампанії та політичного фінансування (CNCCFP) підготувала минулого квітня звіт про рахунок кампанії Ле Пен під час президентських виборів 2022 року. Розслідування відкрили лише нещодавно, зазначає BFMTV.

Як пояснює французьке медіа, під час виборів кандидатам заборонено перевищувати встановлений законом ліміт витрат на президентську кампанію.

Якщо кандидати дотримуються правил, держава відшкодовує їм частину витрат на агітацію. Інакше — CNCCFP може зменшити відшкодування, надане державою і, якщо необхідно, передати справу на розслідування.

Так, CNCCFP звернулася до прокуратури Парижу щодо кампанії Марін Ле Пен під час президентських виборів 2022 року. За даними медіа, Марін Ле Пен не єдиний кандидат тих виборів, який потрапив у звіт CNCCFP. Але її справа стала приводом для порушення розслідування.