The Telegraph: Прем’єр Британії вимагатиме від Байдена $20 млрд кредиту для України до приходу Трампа

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер має намір закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні у розмірі $20 мільярдів до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента.

Про це пише The Telegraph.

Стармер наполягає на проведенні особистих переговорів з Байденом, коли вони обидва візьмуть участь у саміті G20 у Бразилії наступного тижня.

Один з інсайдерів британського уряду, близький до політичних дискусій, сказав, що Британія готова «тримати Байдена за руку і ногу» щодо виконання обіцянки.

Очікується, що Стармер також скаже, що Україна повинна нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow вглиб Росії.

Переговори Стармера на саміті G20 ще не узгоджені та не оголошені, але представники Даунінг-стріт і Міністерства закордонних справ очікують, що двостороння зустріч з Байденом буде узгоджена.

Очікують, що голова МЗС Британії Девід Леммі висуватиме ті самі аргументи щодо надання кредитних обіцянок на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Римі пізніше цього місяця.

Як пише The Telegraph, один з акцентів лобіювання Лондону полягає в тому, щоб країни G7 — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія та США — виконали свої обіцянки щодо надання нових кредитів Україні.