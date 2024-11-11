Лідери Франції та Великої Британії хочуть переконати Байдена дозволити Україні бити по РФ далекобійними ракетами

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хочуть переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow углиб Росії.

Про це пише Telegraph, покликаючись на власні анонімні джерела.

Йдеться також про те, що так лідери Франції та Великої Британії нібито хочуть перешкодити спробам новообраного президента США Дональда Трампа зменшити військову допомогу для України. Адже якщо Україна вже зараз отримає дозвіл бити Storm Shadows вглиб Росії, то потім Трампу буде складніше скасувати це рішення, пише Telegraph.

«Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально використати час від сьогодні до 20 січня [коли пан Трамп стане президентом США], а не просто відкладати все до наступної адміністрації», — сказало джерело з британського уряду виданню.

Окрім допомоги Україні, Емманюель Макрон та Кір Стармер планують обговорити наслідки майбутнього президентства Трампа для Близького Сходу та можливість торгівельної війни з Європою.

Зустріч лідерів Франції та Великої Британії відбудеться в Парижі. Кір Стармер стане першим лідером Великої Британії з часів Вінстона Черчилля в 1944 році, який відвідає церемонію Дня перемирʼя в цьому місті.

Водночас джерела Telegraph у Білому домі стверджують, що Джо Байден «відкриє крани» для України, передавши більше фінансової допомоги Києву за кілька тижнів до того, як залишить Білий дім. Видання Politico 7 листопада писало, що адміністрація Байдена планує терміново відправити останні понад $6 мільярдів, що лишилися на безпекову допомогу Україні, — до інавгурації Дональда Трампа.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

У вересні The Guardian писала, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Але Telegraph пише, що на заваді цьому дозволу стоять США, адже ракети містять запчастини американського виробництва.

Видання додає, що наразі Україна нібито може бити ракетами дальнього радіусу дії по території РФ лише за обмежених обставин, наприклад щоб вражати війська біля кордону.