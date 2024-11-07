Politico: Адміністрація Байдена планує терміново відправити Україні допомогу на $6 мільярдів

Адміністрація президента США Джо Байдена планує терміново відправити останні понад $6 мільярдів, що лишилися на безпекові допомогу Україні, до дня інавгурації Дональда Трампа.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Цей план — єдиний варіант Білого дому США, щоб продовжити надсилати військові зброю і техніку в Україну. Однак є проблеми: після оголошення нового пакета допомоги його вміст потрапляє в Україну протягом кількох місяців.
Тому все, що США надішлють найближчими тижнями, найімовірніше, не потрапить у повному обсязі в Україну до часу, коли Трамп вступить на посаду президента і зможе зупинити незавершені поставки.
Ще одна перешкода — США можуть передавати лише ті боєприпаси, зброю і техніку, які вже є в них. Хоч виділені гроші відшкодують усе Пентагону, але це залежить від того, наскільки швидко можна буде виготовити нові снаряди, зброю або замовити їх заміну.
Гроші, які залишаються з квітневого пакета допомоги Україні, розділені: є $4,3 мільярда, щоб покрити передачу Києві запасів Пентагону, і є $2,1 мільярда на замовлення зброї за контрактом з оборонними компаніями США.
- У квітні Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні майже на $61 мільярд. Цей законопроєкт довго лежав у Конгресі, хоча військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. На що саме йшли гроші з цього пакета — дивіться в інфографіці «Бабеля».