The Guardian: Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити по РФ далекобійними ракетами

Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії. Хоча про це навряд чи публічно оголосять 13 вересня, коли лідери США і Британії зустрінуться для обговорення цього питання.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела в британському уряді.

Премʼєр Британії Кір Стармер і президент США Джо Байден на зустрічі планують обговорити війну в Україні та способи її припинення, а ще дозвіл бити далекобійними ракетами по РФ. Очікують, що у ці вихідні можуть пройти додаткові розмови з цього питання, щоб повідомити ключовим європейським союзникам про результати.

Джерела The Guardian додають, що держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Британії Девід Леммі не приїхали б до Києва 11 вересня, якби з приводу ударів ракетами Storm Shadow вже не було позитивного рішення. Але публічне оголошення про це в Києві вважають «зайвою провокацією».

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

А Велика Британія, своєю чергою, не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Однак після передачі Іраном балістичних ракет Росії це питання почало рухатись. Уже 13 вересня премʼєр Великої Британії Кір Стармер та президент США Джо Байден зустрінуться — зокрема й для того, щоб обговорити дозвіл Україні бити зброєю США та Британії вглиб РФ.