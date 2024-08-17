The Times: Велика Британія не може дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії через опір США

Велика Британія не може дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії через опір з боку США.
Про це пише The Times, посилаючись на джерела в британському уряді.
США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Про це, зокрема, нещодавно говорила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Тож Велика Британія чекає на схвалення Штатів, перш ніж дозволити українцям використовувати ракети. Лондон надіслав відповідний запит Вашингтону понад місяць тому, та досі не отримав відповіді.
Щоб дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю, Велика Британія має отримати схвалення не тільки від США, але й від Франції та третьої неназваної країни НАТО, зазначає The Times. Джерела видання підкреслили, що Лондон не звинувачує США в затягуванні процесу — подібні рішення «вимагають часу».
При цьому повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер заявив Times Radio, що питання використання британської далекобійної зброї — це справа Лондону і Києва. The Times зазначає, що США можуть чекати підсумків операції ЗСУ в Курській області для ухвалення рішення.
Неназваний член Комітету з питань оборони України розповів The Times, що Україна була змушена провести Курську операцію через відмову Заходу дозволити Києву використовувати їхні далекобійні ракети по цілях у Росії.
- Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» Storm Shadow / SCALP EG — це спільна розробка Франції та Великої Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Ракета може проривати оборону потужних систем ППО, має бойову частину 450 кг і здатна летіти на понад 560 км.
- У травні 2023 року Велика Британія офіційно оголосила про передачу далекобійних ракет Storm Shadow Україні, але дозволила бити ними по цілях лише на території Криму та інших окупованих територіях України. На початку травня 2024 року ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у Росії — і Києву вирішувати, чи робити це.
- Новий британський премʼєр Кір Стармер 10 липня підтвердив, що Україна може використовувати британські ракети для ударів по Росії і що саме Україна має вирішувати, як вона використовуватиме ракети Storm Shadow. Однак 12 липня газета The Telegraph, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони Британії, написала, що політика Британії «не змінилась» — країна, попри заяви Стармера, не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії.